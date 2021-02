Sénégal : le Parti socialiste, un allié sans projet ? - adakar.com

Sénégal : le Parti socialiste, un allié sans projet ? Publié le mercredi 3 fevrier 2021 | Jeune Afrique

© aDakar.com par AL

Cérémonie d`hommages à Ousmane Tanor Dieng

Dakar, le 23 février 2020 - Le Parti socialiste (Ps) a rendu hommage à son défunt Secrétaire général Ousmane Tanor Dieng. La presque totalité de la classe politique sénégalaise s`était donnée rendez-vous, le dimanche 23 février, à la Maison du Parti.

Depuis qu’il a perdu le pouvoir en 2000 puis rejoint la majorité libérale en 2012, le Parti socialiste semble relégué au second plan. Si certains y voient l’essoufflement du plus vieux parti du pays, les socialistes, eux, assurent préparer leur retour au sommet de l’État.



C’est un intérim qui dure depuis plus d’un an et demi. Un statu quo, qu’on prend soin de ne pas bousculer dans les rangs socialistes. Depuis le décès en juillet 2019 de son illustre secrétaire général, Ousmane Tanor Dieng, le PS ne s’est toujours pas choisi de chef. Une situation qui semble faire reculer davantage le plus vieux parti du pays au second plan de la scène politique sénégalaise, vingt ans après sa perte du pouvoir.