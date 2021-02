Élection du Président de la conférence des chefs d’État et de Gouvernement de l’UA: les dirigeants de la CEDEAO en conclave pour parler d’une seule voix - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Élection du Président de la conférence des chefs d’État et de Gouvernement de l’UA: les dirigeants de la CEDEAO en conclave pour parler d’une seule voix Publié le mercredi 3 fevrier 2021 | aDakar.com

© Présidence de CI par DR

Sommet extraordinaire de la Conférence des Chefs d`Etat et de Gouvernement de la CEDEAO par Visioconférence

Sommet extraordinaire de la Conférence des Chefs d`Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, ce mardi 02 février 2021 Tweet

Élection du Président de la conférence des chefs d’État et de Gouvernement de l’UA: les dirigeants de la CEDEAO en conclave pour parler d’une seule voix



À quelques jours du 34e sommet des chefs d’Etat de l’Union Africaine (UA) prévu les 6 et 7 février 2021, la Communauté Economique des Etats de l’ Afrique de l’Ouest(CEDEAO) doit se pencher sur des questions importantes sur lesquelles l’Union africaine se prononcera.

À cet effet, il c’est ouvert ce mardi 02 février 2021, un sommet extraordinaire des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO par Visioconférence.



Ce Sommet était consacré à l’harmonisation des points de vue des pays de la CEDEAO concernant l’élection du Président de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine pour la période 2022 - 2023, ainsi que des membres de la nouvelle Commission de cette Organisation.



Dans son discours d’ouverture, Jean-Claude Kassi Brou, président de la Commission de la CEDEAO a indiqué que les chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO entendent parler d’une même voix lors de l’élection prochaine du Président de la conférence des chefs d’État et de Gouvernement de l’UA.

" Je demeure convaincu que les décisions que vous prendrez au cours de vos délibérations permettront à la Cedeao de sortir plus solidaire, forte car notre communauté saura parler d’une même voix au prochain sommet de l’Union africaine" a-t-il soutenu. .





Plusieurs chefs d’États des pays membres de l’union dont le Président de la République ivoirien, Alassane Ouattara, ont pris part à ce Sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO.





Cyprien K.

Articles associés Agence de Presse Africaine

Les chefs d’Etat de la CEDEAO harmonisent leurs points de vue sur le choix du futur président de l’UA