CEDEAO: le Sénégal, candidat unique à la Présidence de l'Union Africaine pour la période 2022-2023
Publié le mardi 2 fevrier 2021

Le président Macky Sall a pris part à un Sommet extraordinaire de la CEDEAO

Dakar, le 2 février 2021 - Le président de la République Macky Sall a participé, ce mardi 2 février 2021, à un Sommet extraordinaire de la CEDEAO par visio-conférence. Tweet

Sauf surprise, le Sénégal va assurer à compter de février 2022 - et jusqu’en 2023 - la présidence tournante de l’Union africaine. C’est l’une des décisions majeures prises lors du Sommet extraordinaire des chefs d’État et de gouvernement de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest, tenu ce mardi 2 février 2021, par visioconférence.



Le sommet de la CEDEAO a porté sur "la préparation du prochain Sommet de l’Union Africaine (UA) prévu les 6 et 7 février 2021, et surtout sur l’harmonisation des vues et des positions des Dirigeants ouest-africains au sujet du renouvellement des Organes de l’Institution panafricaine, notamment la Présidence et la Commission de l’Union".



Après concertation, il a été retenu que le Sénégal serait l’unique candidat de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest pour la présidence de l’UA pour la période 2022-2023.



Dans une déclaration après le sommet extraordinaire de la CEDEAO, le chef de l’État sénégalais s’est félicité des conclusions ayant sanctionné la rencontre.



"Je me réjouis des conclusions du sommet extraordinaire de la #CEDEAO de ce jour. Le Sénégal a été endossé comme candidat unique pour occuper le poste de Président en exercice de l’Union Africaine réservé à la CEDEAO sous-région ouest africaine pour la période 2022-2023", a écrit Macky Sall.



Le président de la République du Sénégal qui va donc assurer la présidence à compter de 2022, a exprimé ses remerciements à ses "collègues des pays membres de la CEDEAO pour cette marque de confiance à l’endroit du Sénégal".



Félix Tchisekedi, président de l’UA pour 2021-2022



Le prochain Sommet de l’Union africaine (UA) prévu les 6 et 7 février 2021 va voir le Congolais Félix Tchisekedi prendre la succession du président de l’Afrique du Sud Cyril Ramaphosa à la tête de l’Union africaine. Et dans un an, Macky Sall succédera à Félix Tchisekedi.



Makhtar C.