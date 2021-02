Les chefs d’Etat de la CEDEAO harmonisent leurs points de vue sur le choix du futur président de l’UA - adakar.com

Publié le mardi 2 fevrier 2021

© Présidence de CI par DR

Sommet extraordinaire de la Conférence des Chefs d`Etat et de Gouvernement de la CEDEAO par Visioconférence

Sommet extraordinaire de la Conférence des Chefs d`Etat et de Gouvernement de la CEDEAO, ce mardi 02 février 2021

Le président ivoirien Alassane Ouattara et ses pairs de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'ouest ( CEDEAO) ont pris part mardi à un sommet extraordinaire de cette organisation sous-régionale au cours duquel ils ont harmonisé leur point de vue relativement à l'élection du futur président de l'UA.



L'élection du prochain président de l'Union africaine ( UA) aura lieu lors du 34e sommet des chefs d'Etat de cette institution prévu les 06 et 07 février prochains.



« La CEDEAO doit se pencher sur des questions importantes sur lesquelles l'Union africaine UA se prononcera. La première question concerne l'élection du Président de l'UA. », a fait savoir l'Ivoirien Jean-Claude Brou, le président de la Commission de la CEDEAO à l'entame de ce sommet extraordinaire qui n'a pas été sanctionné d'un communiqué final.



«Il me plaît de rappeler que notre région aura le privilège de diriger notre organisation continentale sur la période 2022-2023. Il revient donc à la CEDEAO d'indiquer à l'Union africaine qui est le pays qui assumera cette responsabilité», a-t-il ajouté.



L'autre question à l'ordre du jour de cette réunion, a ajouté M. Brou, est l'élection des membres de la nouvelle Commission de l'UA. Plusieurs pays membres de la CEDEAO, a rappelé M. Brou, ont des candidats engagés pour l'élection à la présidence de l'UA.