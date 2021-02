Le nombre de cas de COVID-19 confirmés en Afrique dépasse les 3,56 millions : CDC Afrique - adakar.com

Le nombre de cas de COVID-19 confirmés en Afrique dépasse les 3,56 millions : CDC Afrique Publié le mardi 2 fevrier 2021 | Xinhua

© Autre presse par DR

Coronavirus: l’Afrique face à la pandémie mardi 31 mars

Le nombre total de cas positifs confirmés de COVID-19 en Afrique s'est élevé lundi à 3.567.552, a rapporté le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique).



Selon le tableau de bord du COVID-19 de cette agence continentale de contrôle et de prévention des maladies, le nombre de décès dus à la pandémie s'élevait à 91.006 en date de ce lundi.



Le nombre de patients ayant contracté cette maladie et en ayant guéri depuis sur tout le continent s'élève jusqu'à présent à 3.052.143, a révélé l'agence.



La région d'Afrique australe est la plus affectée du continent en termes de nombre de cas positifs confirmés, suivie par la région d'Afrique du Nord, selon ces statistiques.



Les pays africains les plus affectés par le COVID-19 en termes de nombres de cas positifs comprennent l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l'Egypte et l'Ethiopie, selon les chiffres du CDC Afrique.



Samedi, le CDC Afrique a révélé que la seconde vague de contaminations du COVID-19 pouvait être associée à l'apparition de variantes plus contagieuses.



"L'Afrique connaît actuellement une augmentation du nombre de cas confirmés du COVID-19", a indiqué cette agence spécialisée de l'Union africaine (UA) dans son dernier bulletin en date de ce samedi.



Au moins 40 pays avaient enregistré une seconde vague de la pandémie en date du 27 janvier, dont tous les pays de la région d'Afrique australe, selon le CDC Afrique.



"Cette nouvelle vague d'infections est considérée comme associée à l'apparition de variants plus contagieux", a déclaré le CDC Afrique.