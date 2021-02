Sénégal : Hausse de 0,5% des prix des matériaux de construction en décembre - adakar.com

Sénégal : Hausse de 0,5% des prix des matériaux de construction en décembre Publié le mardi 2 fevrier 2021

Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD)

Les prix des matériaux de construction au Sénégal se sont rehaussés de 0,5% au mois de décembre 2020, par rapport au mois précédent, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



Selon cette structure, l’évolution constatée est imputable à la hausse des prix des matériaux pour le revêtement des murs et sols et de ceux des matériaux de base. Les prix des matériaux pour le revêtement des murs et sols se sont en effet relevés de 3,5%, en rapport avec la hausse des prix des carreaux sol (+4,9%) et des carreaux mur (+1,2%). En comparaison à la période correspondante de 2019, ils ont connu une baisse de 0,4%. De leur côté, les prix des matériaux de base ont fait une remontée de 0,4%, entrainée par celle des prix du fer (+1,7%) et du sable (+0,8%). « Toutefois, signale l’ANSD, le repli des prix du gravier (-0,5%) a atténué cette progression ». En variation annuelle, ils se sont appréciés de 0,4%.



Concernant les prix des matériaux de menuiserie, ils ont progressé de 0,3% en rythme mensuel, à la suite de l’augmentation de ceux des matériaux métalliques (+0,5%). Comparés à leur niveau de décembre 2019, ils ont cependant chuté de 0,4%. La hausse de 0,2% des prix des matériaux de plomberie et sanitaire est expliquée par celle des prix des tuyaux en plastique (+1,5%). En variation annuelle, ils se sont bonifiés de 2,1%.



Seuls les prix des matériaux pour travaux d’électricité ont légèrement baissé de 0,1%, sous l’effet d’un repli des prix des interrupteurs et prises (-1,2%). En comparaison au mois de décembre 2019, ces prix ont reculé de 0,8%. En variation annuelle, les prix des matériaux de construction au Sénégal se sont accrus de 0,3%.