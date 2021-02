Nécrologie: Décès de Me KHassimou Touré! - adakar.com

Le barreau du Sénégal est en deuil. Me Khassimou Touré n’est plus.



L’avocat a perdu la vie à Touba où il a succombé à un Avc, renseigne la Rfm. Me Khassimou Touré a été des plus grands procès de ces dernièrs décennies. C’est lui qui avait formulé une demande de grâce qui a abouti à la grâce présidentielle accordée à Khalifa Sall. iGfm présente ses condoléances et prie pour le repos de l’âme du défunt.