Covid-19, affaire Boubacar Sèye : Noo Lank se met à l'analyse Publié le lundi 1 fevrier 2021

© Autre presse par DR

Boubacar SÈYE, président de l’ONG Horizon sans frontières

A l’issue de sa réunion hebdomadaire tenue ce samedi 30 janvier, le collectif a examiné les questions d’actualité qui font l’objet du présent communiqué. Il a été surtout question de la gestion de la pandémie et de l’affaire Boubacar Sèye.



“Devant l’échec des stratégies institutionnelles et communautaires théorisées par l’Etat”, Noo lank invite à une “vraie approche scientifique et nationale de la crise sanitaire contre le covid“.



Moyens nécessaires…



“Suffit-il de rappeler que nul, dans le gouvernement, ne peut expliquer aujourd’hui de manière scientifique et satisfaisante les raisons de l’évolution de la pandémie au Sénégal, la part de l’immunité dans cette situation, ni prévoir son évolution par région et période, l’impact de la vaccination sur le contrôle de la contamination, ni dire clairement quels moyens seront nécessaires si les capacités hospitalières deviennent insuffisantes comme le prévoit la directrice des établissements de santé dont les cris de détresse sont une alerte de sécurité nationale face cette attaque virale qui ne doit pas atteindre le seuil de submersion de nos moyens d’accueil“, souligne Noo Lank.



Conseil scientifique national contre le covid…



“Sur ces 5 questions qui méritent réponse, le gouvernement a déclaré l’état d’ignorance scientifique. On ne peut triompher de cette attaque virale, sans en avoir une compréhension objective. Nous ne pouvons non plus présumer d’un comportement identique à celui des autres pays. Nous devons utiliser la science pour reprendre le contrôle de ce phénomène non aléatoire. Cela passe par la mise en place d’un conseil scientifique national contre le covid“, poursuit-on.



Boubacar Sèye, “un héros”…



Et sur le cas de Boubacar Seye, la coordination de Noo lank dit apprécier son évacuation au pavillon de santé. Un acte “responsable”, selon le collectif, “de la part de l’administration pénitentiaire”.



Il ont aussi tenu à rappeler au chef de l’Etat qu’ “un citoyen innocent, expert de la société civile sénégalaise engagé sur les questions migratoires qui a pu attirer son attention et celle de tous les autres sénégalais sur l’utilisation de 1000 milliards de FCFA de l’UE au Sénégal n’a pas sa place en prison, surtout lorsque plus de 500 jeunes sénégalais ont péri en 2020, du fait de l’inefficacité de leur utilisation”.



Pour Noo Lank, “Boubacar Seye est un patriote à remercier et un héros à honorer par l’Etat, lorsqu’il sortira. Le collectif suit avec attention le traitement réservé à la demande de libération de ses avocats“.



Par Khalil Kamara