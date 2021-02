Pour faire libérer Boubacar Sèye: Frapp annonce une manifestation - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Pour faire libérer Boubacar Sèye: Frapp annonce une manifestation Publié le lundi 1 fevrier 2021 | Enquête Plus

© Autre presse par DR

Boubacar SÈYE, président de l’ONG Horizon sans frontières

Tweet

En conférence de presse hier, le leader de Frapp/France dégage, Guys Marius Sagna, a déploré la situation des migrants sénégalais qui sont rentrés depuis décembre dernier. Comme à son habitude, le leader du Frapp n’a pas manqué de critiquer les dirigeants sénégalais. Il réclame la libération du président d’Horizon sans frontières, Boubacar Sèye.



Guys Marius Sagna s’est encore défoulé sur les autorités sénégalaises. Le leader du mouvement Frapp/France dégage, en prenant sous son aile les migrants sénégalais qui sont ‘’rentrés dans des conditions difficiles, en faisant la prison et passés par le désert’’, a rallié leur cause tout en soulignant ‘’l’injustice’’ dont ils sont victimes. Hier, il a co-animé une conférence de presse avec cinq migrants.



Il considère que les efforts consentis par l’Etat pour retrouver l’étudiante Diary Sow devraient être les mêmes pour faire revenir les migrants. ‘’Diary est une fille du Sénégal, mais les migrants le sont aussi. Qu’on arrête l’injustice !’’, déclare Guy Marius Sagna. ‘’L’Etat du Sénégal doit revoir la situation des migrants, parce que chaque année, ils font rentrer près 1 300 milliards de F CFA. Si la situation est dure pour ces gens, il faut leur venir en aide’’, dit-il. Mais, dans la relation Etat-migrants, il voit un Etat qui ‘’utilise ses migrants comme des vaches laitières, dont il tire du lait, sans pourtant leur apporter du foin’’.



Cette conférence de presse a également été une occasion pour Guy Marius Sagna de demander, une fois encore, la libération du président de l’ONG Horizon sans frontières, Boubacar Sèye. Il considère qu’il n’a rien dit qui vaille qu’on le mette en prison. Il rappelle que des gens ont dit et fait bien pire sans avoir été inquiétés. Dans ce sens, il a parlé des sorties malheureuses de l’ancien député de la majorité présidentielle Moustapha Cissé Lô et de l’arrestation de Boughazelli.



Guy Marius Sagna n’a pas été le seul à plaider la libération de Boubacar Sèye. Les cinq migrants qui se sont livrés à des confidences, en racontant leurs conditions précaires de voyage du Maroc au Sénégal, ont aussi témoigné leur soutien à l’homme. Ils se disent tous conscients que Boubacar Sèye est en prison pour leur cause. Vincent Mendy, l’un d’eux, soutient que le président de Horizon sans frontières ne mérite pas la prison. ‘’Il a juste demandé où est ce qu’ils ont mis l’argent que l’Union européenne a donné. S’ils avaient des preuves, ils n’avaient qu’à les lui montrer ou peut-être si on ne l’avait pas emprisonné, lui allait montrer ses preuves’’. Et Gnaky Dramé d’ajouter : ‘’L’Etat doit libérer Boubacar Sèye. S’il est aujourd’hui en prison, c’est pour nous.’’



Toujours dans l’idée d’apporter son aide à Boubacar Sèye, Guys Marius demande à tous les migrants de se mobiliser, de trouver une date et un lieu pour manifester. ‘’Si on ne libère pas Boubacar Sèye, dans les plus brefs délais, nous allons nous rendre au ministère des Affaires étrangères ou ailleurs pour réclamer sa libération’’, annonce-t-il.