Poursuivi pour détournement de deniers publics : Le comptable O. Diop risque 2 ans de prison - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Poursuivi pour détournement de deniers publics : Le comptable O. Diop risque 2 ans de prison Publié le lundi 1 fevrier 2021 | Le Quotidien

© Présidence par DR

Rentrée solennelle des cours et tribunaux

Dakar, le 8 janvier 2019 - La cérémonie officielle de rentrée solennelle des cours et tribunaux s`est déroulée, ce mardi, à la Cour suprême, en présence du chef de l`État et du garde des Sceaux. Tweet

O. Diop, le comptable de la première phase du Projet de renforcement du système sanitaire du Sénégal piloté par le ministère de la Santé et de l’action sociale a été jugé à la barre du tribunal correctionnel de Dakar.



Le mis en cause est poursuivi pour détournement de deniers publics portant sur la somme de 74 millions Fcfa. Selon le quotidien Le Soleil qui vend la mèche dans sa livraison de ce lundi, les fonds détournés étaient destinés à l’Ipres et à la Direction générale des Impôts et Domaines. Son modus operandi, d’après la même source, le comptable falsifiait les chèques et les faisait endosser par un chauffeur et récupérait l’argent.



Le parquet a requis contre lui 2 ans dont 1 an ferme de prison ferme. Le prévenu sera édifié sur son sort le 10 février prochain.