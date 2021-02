Pr Moussa Baldé, MAER, à la jeunesse irrespectueuse des mesures barrières: «Il faut arrêter d’aider l’ennemi ; collaborer avec le virus, c’est massacrer nos anciens» - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Pr Moussa Baldé, MAER, à la jeunesse irrespectueuse des mesures barrières: «Il faut arrêter d’aider l’ennemi ; collaborer avec le virus, c’est massacrer nos anciens» Publié le lundi 1 fevrier 2021 | Sud Quotidien

© aDakar.com par DR

1er rendez-vous du ``Gouvernement face à la presse`` au Building administratif

Dakar, le 24 novembre 2020 - Une dizaine de ministres du gouvernement ont répondu, ce mardi 24 novembre 2020, aux questions de la presse dans le cadre du nouveau rendez-vous “Gouvernement face à la presse" qui doit désormais se tenir tous les 15 jours. Tweet

Les jeunes Sénégalais sont-ils des alliés «inconscients» de la Covid-19, l’ennemi public numéro 1 déclaré de toute l’humanité depuis bientôt un an ? En tout cas, le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural (MAER), Pr Moussa Baldé est formel.



Invité de l’émission «Grand Jury» sur la RFM, hier dimanche, il a relevé que la jeunesse sénégalaise, de part son comportement vis-à-vis du coronavirus qui ne cesse de gagner du terrain et de tuer des malades, est en train d’«aider l’ennemi”. “Collaborer avec le virus, c’est massacrer nos anciens», a-t-il mis en garde.



«Les jeunes doivent comprendre que, certes la Covid-19 ne va pas les emporter, mais elle les utilise pour emporter nos vieux, pour emporter les gens qui ont des faiblesses.» C’est le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural (MAER), Pr Moussa Baldé, qui alerte ainsi sur les désastres engendrés par les comportements des jeunes sénégalais pour la plupart irrespectueux des mesures barrières édictées pour freiner la propagation de la maladie à coronavirus (Covid-19) dont la deuxième vague inquiète les spécialistes de la santé, parce que très létale.



Invité de l’émission «Grand Jury» sur la RFM hier, dimanche 31 janvier 2021, Pr Moussa Baldé a souligné que la jeunesse sénégalaise, de part son comportement vis-à-vis de la Covid-19, constitue un allié de taille du virus Sars-Cov2 qui est en train d’emporter des personnes âgées et celles fragiles. «Si dans une guerre, une partie des combattants travaille avec l’ennemi, on ne gagnera jamais la guerre. La jeunesse sénégalaise, son attitude consiste à aider l’ennemi. Et, il faut arrêter d’aider l’ennemi. Collaborer avec le virus, c’est massacrer nos anciens.» Le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, assénant toujours ses vérités aux jeunes dont la conduite face à la Covid-19 ne rassure guère, a affirmé que ce qui est demandé à ces derniers n’est pourtant pas compliqué. «Ce qu’on doit retenir, c’est très simple. Les mesures ne sont pas compliquées, quand-même : porter un masque, éviter d’aller dans des rassemblements, surtout quand ce n’est pas nécessaire. Je peux même comprendre pour une levée de corps, mais ne pas aller à un baptême, je pense que ce n’est pas une catastrophe.»



Et Pr Moussa Baldé d’insister sur ceci : «il faut que les Sénégalais comprennent que nous ne sommes pas dans une île. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Quand l’humanité est confrontée à des problèmes, et que ceux qui se comportent correctement arrivent à s’en sortir, il faut que les Sénégalais comprennent que s’ils ne se comportent pas correctement, on ne va pas s’en sortir…»



Aussi le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural s’est-il indigné devant l’indifférence caractérisée de cette couche de la population, face aux messages des autorités, notamment les Khalifes généraux qui pourtant sont leur référence. «Moi, j’ai du mal à comprendre pourquoi tout le monde dit cela et personne ne le fait. Le Khalife général des Mourides, chaque fois qu’il sort, il met un masque ; à chaque fois qu’il parle, il dit qu’il faut respecter les mesures barrières. Mais pourquoi, au Sénégal, on n’arrive pas à respecter cela. Je crois qu’être têtu, c’est bien ; mais on doit comprendre que la situation est grave. Que nous sommes en train de perdre nos aînés. Et c’est cela le problème de ce virus», a prévenu Pr Baldé.