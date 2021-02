Covid19 : 7 décès, 212 guérisons et 310 contaminations enregistrés ce 31 janvier - adakar.com

Covid19 : 7 décès, 212 guérisons et 310 contaminations enregistrés ce 31 janvier Publié le lundi 1 fevrier 2021

Test négatifs au coronavirus

Le ministère de la Santé et de l’action sociale a annoncé, pour le bilan quotidien ce dimanche 31 janvier, un total de 2083 tests virologiques effectués. Il y a 310 nouvelles infections au coronavirus soit un taux de positivité de 14,88%. Aucun cas importé n’a été enregistré.



Parmi ces cas positifs, il y a 158 cas contacts suivis et surtout 152 cas issus de la transmission communautaire.



Ces derniers sont répartis comme suit : Louga (11), Touba (11), Koalack (7), Keur Massar (7), Maristes (6), Parcelles Assainies (6), Dara (4), Diamniadio (4), Richard-Toll (4) , Sacré-Cœur (4), Arafat (3), Dakar Plateau (3), HLM (3), Liberté 6 (3), Linguère, (3), Mbour (3), Médina (3), Popenguine (3), Rufisque (3), Cambérène (2), Cité Soprim (2), Darou Moukhty (2), Fann (2), Grand Yoff (2), Guédiawaye (2), Liberté 1 (2), Point E (2), Sébikhotane (2), Sicap Mbao (2), Tambacounda (2), Bambey (1), Birkilane (1), Bopp (1), Cité Elizabeth (1), Cité Impôt et domaine (1), Cité Keur Gorgui (1), Cité La Linguère (1), Colobane (1), Derkelé (1), Fass Delorme (1), Fass Mbao (1), Fass Paillote (1), Gibraltar (1), Gueul Tapée (1), Kaffrine (1), Kanel (1), keur Mbaye Fall (1), Kounoune (1), Liberté 5 (1), Malika (1), Mamelles (1), Mermoz (1), Ngor (1), Niarry Tally (1), Nord Foire (1), Ouagou-Niayes (1), Patte D’oie (1), Petit Mbao (1), Pikine (1), Sakal (1), Sangalkam (1), Scat Urbam (1), Sicap Baobab (1), Thiès ((1), Yarakh (1), Yeumbeul (1), Zac Mbao (1), Zone B (1) et Zone de Captage (1).



En effet, 212 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Nonobstant, la liste macabre s’allonge. Sept (7) décès ont été enregistrés. En sus, 54 cas graves sont pris en charge dans les services d’urgence.



À ce jour, 26523 cas ont été déclarés positifs dont 21970 guéris, 628 décédés et 3924 sous traitement