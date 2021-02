Le Sénégal dispose d’assez de spécialistes capables de détecter la fiabilité d’un vaccin contre le COVID-19 avant son utilisation (ministre) - adakar.com

Publié le lundi 1 fevrier 2021 | Xinhua

Moussa Baldé, ministre de l`Agriculture et de l`Equipement Rural

DAKAR-- Le Sénégal dispose d'assez de spécialistes en médecine qui sont capables de détecter la fiabilité d'un vaccin contre le COVID-19 avant toute utilisation, a assuré dimanche le ministre de l'Agriculture et l'Equipement rural, Moussa Baldé.



"Chez nous, je crois que notre Faculté de Médecine (de l'Université Cheikh Anta Diop), c'est la plus rayonnante en Afrique. Je pense que quand il y aura le vaccin au Sénégal, nous avons assez de spécialistes pour pouvoir nous dire si ce vaccin, nous peut l'utiliser ou pas", a-t-il indiqué à la radio priée dakaroise RFM.



Le ministre sénégalais a fait part de sa confiance en professeurs et spécialistes en médecine de son pays, qui sont, selon lui, bien outillés pour détecter la fiabilité d'un vaccin.



"Je suis sûr qu'ils ne vont pas nous mettre dans une situation d'avoir un vaccin qui n'est pas bon. J'attends sereinement ce vaccin, et si j'ai la possibilité de me faire vacciner, je vais me faire vacciner", a ajouté M. Baldé, également professeur titulaire à l'Université Cheikh Anta Diop.



"C'est le moment où tout le monde doit être mis devant ses responsabilités. Le taux de contagion est très élevé. Ce virus a atteint toutes nos régions du Sénégal. Cela nous appelle à prendre nos responsabilités", a insisté le ministre sénégalais.



M. Baldé a de nouveau rappelé que, dans cette lutte contre la pandémie, "il n'y a aucune autre solution, si ce n'est le respect des mesures barrières".



Le Sénégal a connu une progression rapide de la deuxième vague du COVID-19 qui a touché actuellement plusieurs parties du pays et a enregistré récemment l'entrée du variant identifié pour la première fois au Royaume-Uni.



A ce jour, le pays compte 26.213 cas confirmés du COVID-19, dont 621 décès et 21.758 guérisons.