Faux tests Covid à l'Aibd : Seydou Diouf réclame des sanctions contre les fauteurs Publié le dimanche 31 janvier 2021

Seydou Diouf, président de la Fédération sénégalaise de handball

Secrétaire général du Parti pour le progrès et la citoyenneté (Ppc) et député à l’Assemblée nationale, Seydou Diouf déplore les faux tests de covid-19 décelés à l’Aéroport International Blaise Diagne (Aibd) et réclame des sanctions contre les fauteurs.



Selon Seydou Diouf, lorsqu’on prend la responsabilité de s’introduire dans un pays avec de faux tests de Covid-19, on enfreint la loi. Il faut faire une remontée de l’échelle des responsabilités et sanctionner et les fauteurs.



Faux tests…



“Je n’hésiterai même pas à proposer qu’il y ait des sanctions judiciaires, parce qu’on met la vie des autres en danger. Ces détenteurs de faux tests le font sciemment. Ce sont des choses sur lesquelles il ne faut pas négocier”, s’éructe Seydou Diouf.



Variant britannique…



Pour lui, tout le monde sait que le variant britannique a déjà été détecté en Gambie avec 3 cas et nous sommes mitoyen avec ce pays. D’après M. Diouf, du point de vue de nos frontières, nous devons être encore plus vigilants.

