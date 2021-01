Covid-19: 310 nouveaux cas, sept décès et 212 patients guéris - adakar.com

Covid-19: 310 nouveaux cas, sept décès et 212 patients guéris Publié le dimanche 31 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Tests positifs au coronavirus

La pandémie de coronavirus ne cesse de se propager, selon le dernier bulletin quotidien du ministère de la Santé, qui fait état de 310 nouvelles contaminations et de sept décès causés par le Covid-19, malgré un nombre important de patients déclarés guéris, 212, au cours des dernières vingt-quatre heures.



Les tests déclarés positifs proviennent de 2.083 examens virologiques, avec un taux de positivité de 14,88 %.



Ils sont constitués de 158 cas contacts déjà suivis par les services sanitaires et de 152 cas dits communautaires, c’est-à-dire des transmissions dont la source n’a pas été identifiée.



Aucun cas importé n’a été recensé, selon le bulletin, qui signale la présence de 52 patients pris en charge dans les services de réanimation en raison de la gravité de leur état.



Depuis l’apparition du Covid-19 au Sénégal, le 2 mars 2020, le ministère de la Santé a dénombré 26.523 cas, dont 21.970 guéris.



La pandémie de coronavirus a fait 628 morts dans le pays, ajoute-t-il, affirmant que 3.924 patients sont actuellement pris en charge, à domicile pour certains, et dans les hôpitaux pour d’autres.



ESF