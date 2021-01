Violation de couvre-feu et non respect du port de masque : Plusieurs personnes interpellées - adakar.com

News Société Article Société Violation de couvre-feu et non respect du port de masque : Plusieurs personnes interpellées Publié le dimanche 31 janvier 2021 | senego.com

Sénégal et le Couvre-feu

Quarante (40) personnes ont été interpellées pour violation du couvre-feu et cent vingt-un (121) autres pour non respect du port obligatoire du masque, a-t-on appris à Rfm.



La nuit vendredi, la police centrale de Dakar a mis la main sur cent soixante-huit individus pour divers délits.



Le président de la République avait décrété l’état d’urgence, le 5 janvier dernier, une mesure qui s’accompagne d'”un couvre-feu partiel“, de 21 heures à 6 heures du matin, dans les régions de Dakar et Thiès. Cette mesure a été prise dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Il a été prorogé le 18 janvier avait d’être maintenu avec la promulgation de la loi 2021-18. Ce couvre-feu prendra fin le 20 février prochain.



Le Sénégal fait face à la deuxième vague de contamination. A ce jour, le pays a enregistré 26.213 cas positifs dont 21.758 guéris et 621 décédés. 3833 patients sont sous traitement.