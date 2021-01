CAN U 17 : le tournoi de qualification de la zone Ouest finalement au Sénégal - adakar.com

CAN U 17 : le tournoi de qualification de la zone Ouest finalement au Sénégal
Publié le dimanche 31 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar - Le tournoi de la zone ouest A de l’Union des fédérations ouest-africaines de football (UFOA) qualificatif à la CAN U17 va se dérouler à Thiès (ouest) du 5 au 13 février, a-t-on appris du directeur exécutif de la zone, le Capverdien Gerson de Melo.



Ce tournoi initialement prévu en décembre dernier en Sierra Leone, "est finalement programmé" au Sénégal, a-t-il annoncé dans un entretien avec l’APS.



Il avait été reporté à plusieurs reprises en raison du manque d’équipements pour tests IRM (Imagerie à résonance magnétique) en Sierra-Léone.



Seules six des neuf fédérations membres de la zone A de l’UFOA vont y participer, à savoir la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie, le Sénégal et la Sierra-Leone.



Le Liberia et la Guinée, suspendus, ne feront pas le déplacement, selon le responsable de la zone ouest A. "C’est aussi le cas du Cap-Vert qui a déclaré forfait", a ajouté Gerson de Melo.



La Sierra-Leone tenait à abriter ce tournoi, proposant même que les examens IRM soient effectués en Guinée mais une telle opération a été jugée très coûteuse par des responsables de la zone réunis en assemblée générale la semaine dernière à Praia, au Cap-Vert.



Ce tournoi va permettre à la zone ouest A de désigner ses deux représentants pour la phase finale de la CAN U17 prévue au Maroc en mars.



