Lutte contre le Covid : le marché central de Kaolack va fermer le 7 février (Préfet)

Lutte contre le Covid : le marché central de Kaolack va fermer le 7 février (Préfet) Publié le dimanche 31 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Kaolack - Le préfet de Kaolack (centre) Ahmed Tidiane Thiaw a annoncé, samedi, la fermeture du marché central de la capitale du Saloum, à compter du 7 février prochain, en vue la désinfection des lieux.



’’Cette fermeture du marché central de Kaolack entre dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la maladie à coronavirus dont la propagation est favorisée et facilitée par les encombrements et l’insalubrité dans ce genre de lieux recevant du public’’, a expliqué le chef de l’exécutif départemental.



Il s’entretenait avec des journalistes, lors d’une opération de désencombrement menée samedi au marché central de Kaolack.



Après cette première intervention, il a été décidé de "fermer le marché central de Kaolack tous les dimanches’’, à compter du dimanche 7 février prochain, a indiqué Ahmed Tidiane Thiaw.



Selon le préfet de Kaolack, il n’est pas exclu d’élargir cette mesure aux autres lieux de Kaolack recevant du public.



’’La réglementation des heures d’ouverture et de fermeture du marché central de Kaolack pourra être de mise’’, a poursuivi Ahmed Tidiane Thiaw.



Selon les autorités sanitaires de Kaolack, la région a comptabilisé 1083 cas positifs de Covid-19 depuis le début de l’apparition de la maladie au Sénégal le 2 mars dernier, dont 505 guéris et 52 décès.



