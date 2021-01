Covid-19: 318 nouvelles infections et 4 décès - adakar.com

Covid-19: 318 nouvelles infections et 4 décès Publié le samedi 30 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Le Sénégal a enregistré 318 nouvelles infections au coronavirus et 4 décès liés à cette maladie au cours des dernières 24 heures, a annoncé samedi le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Sur 2180 tests virologiques effectués par les services sanitaires, 318 se sont avérés positifs au coronavirus, dont 97 cas contacts et 221 relevant de la transmission dite communautaire, selon le bilan quotidien portant sur l’évolution de la maladie.



Dans le même temps, 197 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, a indiqué le directeur du Service national de l’éducation et de l’information pour la santé (SNEIPS), le docteur Ousmane Guèye, qui présentait ce bilan quotidien.



Il signale que 4 nouveaux décès liés au Covid-19 ont été enregistrés, tandis que 55 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



Selon le ministère de la Santé, le Sénégal compte désormais 26213 cas positifs de Covid-19, dont 21758 guéris, 621 décès et 3833 encore sous traitement.



