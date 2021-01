Coronavirus et nécrologie au menu de la presse sénégalaise - adakar.com

Coronavirus et nécrologie au menu de la presse sénégalaise Publié le samedi 30 janvier 2021 | Agence de Presse Africaine

L`adoption du code de la presse continue de faire débat au Sénégal

L'actualité relative au Coronavirus et le décès de Mourchid Iyane Thiam, président de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire (Conacoc), font le menu des quotidiens sénégalais reçus ce samedi à APA.



"Plan de déploiement des vaccins cette année-Près de 3,5 millions de personnes ciblées", informe le quotidien national Le Soleil en première page.



Parlant de cette lutte contre la Covid-19, Vox Populi dévoile "comment le Sénégal compte déployer son plan de vaccination" et détaille: La campagne cible 3 430 920 personnes dont 20 600 personnels de santé et 447.811 personnes âgées de 60 ans.



A la Une de Vox Populi, Dr Fatou Mbaye Sylla, directrice des établissements publics de santé parle du "rythme soutenu des contaminations à la Covid-19" et prévient: "Si le flux des malades continue ainsi, on ne pourra plus tenir. Il faut que chacun assume ses responsabilités".



"Covid-19: Riposte communautaire pour ralentir la mortalité-Au secours du 3e âge", titre Kritik.



De son côté, Source A fait état d'une "acquisition gratuite des premières doses de vaccins au profit de 20% de la population" et révèle: "Voici le mécène de Macky. Le Sénégal ne prendra en charge que les coûts opérationnels pour vacciner sa population cible".



Dans L'As, le professeur Souleymane Mboup rassure: "Le niveau de circulation du variant britannique n'est pas pour le moment inquiétant".



Ce quotidien revient également sur le décès de Mourchid Ahmed Iyane Thiam et écrit que "le croissant lunaire perd son observateur général".



Cela fait dire à Walf Quotidien qu'avec le décès du président de la Commission nationale d'observation du croissant lunaire (Conacoc), "une lune s'éclipse".



Pendant ce temps, Source A retrace le "parcours d'un unificateur pur-sang". "Décès de Mourchid Iyane Thiam-La Commission nationale du croissant lunaire orpheline", renchérit Lii Quotidien, à côté de Direct-News qui parle de "l'éclipse d'un croissant lunaire" et rappelle que c'est en 1996 que le défunt a institué ladite commission.



À propos de la déclaration de patrimoine, Walf Quotidien informe que le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), "Idy (Idrissa Seck) se dévoile" car, il a sacrifié à l'exercice, hier.



Cette tentative d'assassinat à la Cité Aliou Sow, à Dakar, fait la Une du journal EnQuête qui s'exclame: "Au comble du sordide!"



Nos confrères informent que le mari français égorge sa femme, alors que son fils s'acharne sur sa tête avec un marteau.



