Coronavirus : Après le variant britannique, 3 autres ont été retrouvés au Sénégal Publié le samedi 30 janvier 2021

Coronavirus: l'étau se resserre sur le secteur informel sénégalais

Réputé plus contagieux, le variant britannique du coronavirus a été détecté au Sénégal. D’après les révélations de Libération, cette souche a été introduite au Sénégal par un indien résident au Sénégal.



Mais ce n’est pas le seul variant retrouvé au Sénégal. D’après le journal L’Observateur, 3 autres variants du coronavirus ont été retrouvés au Sénégal tels que le 19A, 20A et 20B.



Concernant le variant britannique, même si l’annonce n’a été faite qu’il y a quelques jours, cette souche serait présente au Sénégal au moins depuis le 30 décembre dernier puisque c’est à ce moment que le prélèvement a été fait. Le porteur, qui est guéri et ses contacts ont été répertoriés pour un suivi.