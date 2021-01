Un responsable du FMI juge que la Chine répond "énergiquement" au COVID-19 par sa politique fiscale - adakar.com

Un responsable du FMI juge que la Chine répond "énergiquement" au COVID-19 par sa politique fiscale
Publié le samedi 30 janvier 2021

La Chine a répondu "énergiquement" au COVID-19 avec une politique fiscale qui a contribué de manière significative à sa croissance en 2020, a confié à Xinhua un responsable du Fonds monétaire international (FMI), l'appelant d'ailleurs à une action fiscale continue pour aider à rééquilibrer son économie.



"L'accent a été mis sur l'investissement public, mais aussi sur le soutien aux ménages et aux entreprises. Il y a eu quelques mesures d'allégement fiscal dans le même temps", a noté Vitor Gaspar, directeur du département des finances publiques du FMI, dans une interview par lien vidéo accordée à Xinhua en début de semaine.



Ce soutien se poursuivra, a-t-il prédit en estimant qu'il y aura une "réduction progressive" du déficit global de la Chine au fil du temps, avec un ralentissement de l'augmentation de la dette publique.



"Cette situation de soutien budgétaire réellement persistant de la part du gouvernement chinois semble tout à fait appropriée compte tenu de la nature du choc", selon M. Gaspar.



Le haut fonctionnaire du FMI a jugé que cette politique fiscale pouvait également contribuer à rééquilibrer l'économie du pays, notant qu'une des préoccupations concernant la performance de l'économie chinoise en 2020 était la faiblesse de la consommation privée.



"A l'avenir, ça serait important que la consommation privée reprenne. Et qu'ainsi la dynamique de l'économie chinoise repose sur le dynamisme de la demande intérieure chinoise", a-t-il déclaré.



Notant que la Chine avait amélioré son cadre de finances publiques au fil du temps "de manière assez réussie", Vitor Gaspar a jugé que "cette voie devrait se poursuivre", exhortant le pays à étendre les filets de sécurité sociale et à ajuster sa politique fiscale pour mieux soutenir la consommation intérieure.



Dans le domaine de l'allocation des ressources, la recherche d'une "neutralité concurrentielle" dans l'ensemble de l'économie est extrêmement importante, a souligné le responsable du FMI, ajoutant que la Chine devrait poursuivre sa réforme menée depuis plusieurs décennies de l'impôt sur les sociétés et les entreprises d'Etat.



Lorsqu'on lui demande de décrire la croissance économique de la Chine en 2020 en trois mots clés, M. Gaspar la juge "positive pour l'heure" : le pays a contrôlé le COVID-19 et s'est "nettement remis" après avoir subi des pertes économiques au début de cette année-là.



Le Bureau national des statistiques de Chine a récemment indiqué que le PIB avait enregistré un taux de croissance annuel de 2,3% en 2020, devenant ainsi la seule grande économie à avoir connu une croissance positive en cette année marquée par la pandémie. Le FMI a récemment prédit qu'elle connaîtra une croissance de 8,1% en 2021, dans un contexte de reprise mondiale partielle et inégale.



"A l'avenir, il reste de nombreux défis à relever en ce qui concerne la croissance intérieure de la Chine", a déclaré M. Gaspar. "Il y a aussi des défis qui se jouent au niveau mondial et pour lesquels la contribution de la Chine est très importante".



Pour lui, il est par exemple "évident que les pays pauvres ont besoin d'un soutien", notant que le processus de vaccination était actuellement à la traîne dans les pays à faible revenu.



"Bien sûr, le COVID-19 ne sera maîtrisé nulle part s'il n'est pas maîtrisé partout. Et l'investissement dans le processus de vaccination est probablement l'investissement le plus rentable que l'on puisse faire aujourd'hui dans l'économie mondiale", a jugé le haut fonctionnaire du FMI.