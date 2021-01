Le chef de l’OMS met en garde contre les inégalités exacerbées par le "nationalisme vaccinal" - adakar.com

Le chef de l'OMS met en garde contre les inégalités exacerbées par le "nationalisme vaccinal" Publié le samedi 30 janvier 2021 | Xinhua

L’Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus élu Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus a mis en garde vendredi contre "un réel danger" que le "nationalisme vaccinal" pourrait aggraver les inégalités existantes.



Tout en rappelant que la pandémie de COVID-19 a exposé et exploité les inégalités de notre monde, le chef de l'OMS a averti lors d'un point de presse qu'"Il existe désormais un réel danger que les outils mêmes qui pourraient contribuer à mettre fin à la pandémie - les vaccins - puissent exacerber ces mêmes inégalités".



"Le nationalisme vaccinal pourrait servir des objectifs politiques à court terme. Mais en fin de compte, il est à courte vue et va à l'encontre du but recherché", a fait valoir le directeur général de l'OMS, soulignant que le monde ne mettra pas fin à la pandémie tant que le virus n'est pas vaincu partout.



D'autant que d'autres vaccins sont en cours de développement, d'approbation et de production. Selon l'agence onusienne, il y en aura "assez pour tout le monde". Mais pour l'instant, les vaccins sont "une ressource limitée".



Dans ces conditions, l'OMS demande aux pays d'utiliser "aussi efficacement et équitablement que possible" ces vaccins.



"Mon message aux gouvernements est de vacciner vos agents de santé et les personnes âgées, et de partager les doses excédentaires avec le mécanisme COVAX, afin que d'autres pays puissent faire de même", a-t-il indiqué.



Pour l'OMS, les vaccins donnent une autre occasion aux pays et à la communauté internationale "de maîtriser la pandémie de COVID-19". "Nous ne devons pas la gâcher", a-t-il souligné.



La pandémie de COVID-19 a fait au moins 2,17 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi vendredi par l'OMS. Plus de 100,8 millions de cas d'infection ont été diagnostiqués.