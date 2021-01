Dalifort – Succession de Idrissa Diallo : L’Apr arrache la mairie - adakar.com

Dalifort – Succession de Idrissa Diallo : L'Apr arrache la mairie Publié le vendredi 29 janvier 2021 | Le Quotidien

Mamadou Mbengue de l’Apr a été élu à la tête de la mairie à Dalifort

La majorité prend le pouvoir à Dalifort. Mamadou Mbengue de l’Apr a été élu hier à la tête de la mairie et succède ainsi à Idrissa Diallo, décédé le 28 décembre dernier.



Un mois après le décès du maire Idrissa Diallo du Parti socialiste (Ps), le Conseil municipal de Dalifort Foirail a élu un nouveau maire hier. Il s’agit de Mamadou Mbengue, plus connu sous le nom de Baye Diop, un membre de l’Alliance pour la République (Apr). En présence des 46 conseillers municipaux et du préfet de Pikine, ce responsable du parti au pouvoir a dû attendre le second tour pour s’imposer. Au premier tour, ils étaient six candidats. «Il s’agit de Thierno Fall, président de la Commission jeunesse, sport et loisirs et membre de Taxawu Senegaal, Mamadou Mbengue dit Baye Diop, membre de l’Alliance pour la République, Astou Traoré, première adjointe au maire, Cheikhra Diop, deuxième adjoint au maire, écologiste membre de Res-Les verts de Haïdar el Ali, Aliou Sy, membre de l’Act de Abdoul Mbaye et Abdou Diouf dit Baye Fall, membre de Cpje de Diop Sy», rapportent des sources ayant participé à l’élection puisque le vote n’était pas ouvert à la presse. Le candidat de la majorité a obtenu 17 voix contre 16 pour celui de Taxawu Dalifort. Astou Traoré et Cheikhra Diop se sont contentés de 5 voix chacun, Aliou Sy 2 et Abdou Diouf 1 voix. Aucun des candidats n’ayant obtenu la majorité absolue de 24 voix, c’est finalement le second tour qui va trancher entre Mamadou Mbengue et Thierno Fall. A la faveur du désistement de Astou Traoré, Cheikhra Diop et Aliou Sy, l’Apériste va remporter le scrutin au détriment de Thierno Fall, proche de Idrissa Diallo. «L’élection s’est bien tenu dans les règles de l’art. Mamadou Mbengue dit Baye Diop a été élu maire de la commune de Dalifort Foirail, au deuxième tour, avec la majorité absolue. Il a eu 27 conseillers sur 46, car au premier tour personne n’avait la majorité. M. Mbengue a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions comme maire de Dalifort», a officialisé le préfet de Pikine. Le nouveau maire n’a pas souhaité faire une déclaration, pour respecter la mémoire de son prédécesseur Idrissa Diallo. «Après la cérémonie du 40ème jour, je ferai face à la presse. Cette élection n’a pas été chose facile, mais Dieu merci», a dit M. Mbengue qui sera maire le temps que les élections locales se tiennent.



