Enjeu de la victoire de Bby : Khalifa Sall perd une manche, possible duel entre Mbengue et Awa Niang Publié le vendredi 29 janvier 2021



Premier point de presse de Khalifa Ababacar Sall

Dakar, le 21 octobre 2019 - L`ancien maire de Dakar Khalifa Sall

La mairie de Dalifort tombe entre les mains de la majorité. Mamadou Mbengue de l’Apr a succédé à feu Idrissa Diallo. Les prochaines Locales vont décider si cette commune de Pikine a basculé dans Bby ou l’élection directe va confirmer les hommes de Khalifa Sall. Mais il y a aussi un duel entre Apéristes en vue.



Dalifort est entre les mains de Benno bokk yaakaar (Bby). Mamadou Mbengue dit Baye Diop a été élu hier pour succéder à Idrissa Diallo, décédé le 28 décembre dernier. Le nouveau maire poursuit le mandat jusqu’aux prochaines élections locales. Et c’est justement là l’enjeu politique de cette élection. En effet, cette commune est la seule qui ne soit pas du département de Dakar et qui est contrôlée par les Khalifistes. En 2014, Idrissa Diallo a rempilé, après son premier mandat. Sous la bannière de Taxawu Dalifort, il avait su résister aux appétits de la majorité présidentielle pour cette commune du département de Pikine. Et cela, face à Awa Niang, responsable apériste et 2ème Questeur de l’Assemblée nationale qui ne rêve que de cette mairie, surtout qu’elle est promue coordonnatrice départementale de l’Apr et de Bby de Pikine. Sa légitimité dépend, en effet, de son poids à Dalifort. Même si au Référen­dum de 2016, tout comme aux Législatives de 2017 et à la Présidentielle de 2019, la coalition présidentielle a inversé la tendance avec des scores importants. Il n’y aura malheureusement pas un nouveau duel entre Idrissa Diallo et Awa Niang aux prochaines Locales. Et sauf si Khalifa Sall trouve un homme de la poigne de son défunt camarade, l’Apr ou en tout cas Bby pourrait définitivement arracher la mairie.



Duel en vue entre le nouveau maire et Awa Niang

L’autre enjeu est interne à l’Alliance pour la République. L’appétit, même politique, venant en mangeant, Mamadou Mbengue défiera-t-il Awa Niang qui ne renonce pas à ses ambitions ? A moins d’une intervention de la direction du parti présidentiel pour choisir le candidat de la majorité, tout indique que le successeur de Idrissa Diallo n’est pas là que pour se limiter à achever un mandat déjà expiré, mais prorogé avec le report des élections locales. Mais les éventuelles divergences entre Apéristes pourraient jouer en faveur de l’opposition incarnée par la coalition de Khalifa Sall. Son représentant, Thierno Fall, qui a engrangé 16 voix contre 17 au premier tour, n’a pas dit son dernier mot. Et un scrutin indirect n’est pas un scrutin direct. Encore que, sauf surprise, l’élection du maire se fera au suffrage universel direct comme retenu par le dialogue national.