Interdiction des baptêmes, mariages et autres en période de Covid-19 : Les Femmes leaders du Sénégal encouragent l'e-cérémonie
Publié le vendredi 29 janvier 2021

La plateforme des Femmes leaders du Sénégal a montré son engagement dans la lutte contre le Covid-19. En réunion virtuelle hier, elles ont échangé sur un projet de plan d’actions qui va être finalisé samedi prochain. Il s’agit, entre autres, de travailler à «influencer le changement de comportement» de la population concernant les cérémonies telles que les baptêmes, mariages, réceptions, mais aussi de travailler en synergie avec tous les porteurs de voix, notamment badienou gokh, délégués, imams, Asc. Présidée par Ndèye Lucie Cissé, la réunion a enregistré la présence de femmes de la société civile. La Plateforme compte privilégier l’approche communautaire. En ce qui concerne les écoles, il a été aussi retenu, dans chaque classe, qu’un élève soit désigné «ministre de la Santé» et une élève qui va représenter la plateforme Femmes leaders du Sénégal. «Ces derniers veilleront à ce que leurs camarades de classe mettent correctement les masques et se lavent régulièrement les mains», précisent les membres de la plateforme qui ont pris part à la rencontre. Elles pensent aussi qu’il faut donner la capacité aux femmes d’être de puissants relais dans la participation à la lutte contre la propagation du Covid-19. Et l’objectif avec le «Stop cérémonies», lancé par les femmes de Bby, est d’arriver à l’e-cérémonie, c’est-à-dire des cérémonies qui se tiendront en ligne.

