Le variant britannique fait son apparition au Sénégal

C'est l’Institut de recherche en santé, de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef) qui l'a annoncé. Des cas de ce variant avaient déjà été confirmés en Gambie voisine. Les autorités sanitaires appellent à la vigilance.

Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



Pour l’instant, un seul cas du variant britannique a été détecté, selon les autorités sanitaires, sur un patient étranger résidant au Sénégal et désormais guéri, assure le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé.



« Nos investigations vont continuer pour tracer et voir s'il y a eu des contacts et leur nombre. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une seule personne. Celle-ci était au Sénégal ces derniers mois. Donc, elle n'a pas bougé du pays. Il faut savoir aussi que la recherche de variants, notamment le séquençage, n'est pas systématique chez toute personne positive. C'est selon un certain nombre de critères. »



Face à ce variant, plus contagieux que la précédente souche, pas de changement de stratégie, mais la surveillance est renforcée.