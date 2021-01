Covid-19 : Plus de 600 morts au Sénégal… - adakar.com

Covid-19 : Plus de 600 morts au Sénégal… Publié le vendredi 29 janvier 2021

© aDakar.com

Cas de décès liés à la Covid-19

614 morts et 3 680 cas actifs. Telle est la situation de la pandémie du Coronavirus au Sénégal à la date du 28 Janvier 2021. Ce jeudi, lors de son point journalier, le ministère de la santé et de l’action sociale a décompté 13 décès et 304 cas positifs détectés après 2262 tests réalisés.



Les districts de Kaolack (30), Saint-Louis (12), Guédiawaye (9), Touba (9), Tivaouane (6) ont enregistré le plus de contamination communautaires.