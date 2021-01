Diary Sow est arrivée à Dakar - adakar.com

News Société Article Société Diary Sow est arrivée à Dakar Publié le vendredi 29 janvier 2021 | Rewmi

© Autre presse par DR

Diary Sow est rentrée hier mercredi à Dakar. Elle a voyagé à bord du vol d’Air Sénégal class Business. et elle était accompagnée de son parrain, le ministre Serigne Mbaye Thiam. Elle devrait retrouver sa famille.



La jeune femme de 20 ans, inscrite au lycée parisien Louis-le-Grand, avait cessé de donner signe de vie le 4 janvier.



Elle a été retrouvée saine et sauve à Bruxelles. Quid de son retour à Paris pour la reprise des cours? Aucune date n’a été retenue pour le moment. Diary avait signifié qu’elle ne comptait pas retourner au Lycée Louis Le Grand.



L’on annonçait qu’elle est victime de surmenage et qu’elle devrait faire des tests psychologiques.