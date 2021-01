Guy Marius Sagna: “Macky, alias “Demolition Man” ne détruit pas la pauvreté, il détruit nos maisons” - adakar.com

Guy Marius Sagna: "Macky, alias "Demolition Man" ne détruit pas la pauvreté, il détruit nos maisons" Publié le vendredi 29 janvier 2021

Guy Marius Sagna

“En Macky Sall nous croyons avoir un président. Mais en réalité nous avons un “Demolition Man””, selon l’activiste, Guy Marius Sagna. D’après lui, Macky Sall, alias “Demolition Man”, ne détruit pas le franc CFA, les APE, les bases militaires étrangères, l’analphabétisme, la pauvreté, la corruption, le chômage, les détournements de deniers publics…il détruit nos maisons.



Macky détruit les maisons des petites gens…



“Macky Sall ne détruit pas les constructions irrégulières des hauts dignitaires sur la corniche. Il détruit les maisons des petites gens. Les 245 maisons de Gadaye, Macky Sall démolit. 1796 maisons de Tivaouane peulh Macky Sall démolit. 138 maisons de la cité Thiandoum de Ndiakhirate, Macky Sall démolit. 26 maisons de la cité électrique de Kounoune, Macky Sall démolit”, déclare Guy Marius Sagna.



Dommage que le président Macky Sall n’ait pas du Modibo Keïta…



A l’en a croire, à Ndiakhirate, la Dscos a poussé le “Kumba am ndey” et le “Kumba amul ndey” jusqu’à détruire des maisons de sénégalais inconnus alors que celles à côté, maisons de hauts gradés, ont été laissées intactes. Et il est dommage que le président Macky Sall n’ait pas du Modibo Keïta. Ce dernier disait : «Le leader est le premier sacrifié et dernier servi !».



Liste de milliers…



“Abbé Pierre avait demandé : “Sur ma tombe, au lieu de fleurs et de couronnes, apportez-moi la liste de milliers de familles, de milliers de petits enfants auxquels vous aurez pu donner les clés de vrais logements”. Le président Macky Sall alias “Demolition Man” a répondu en détruisant plus de 2.000 maisons”, poursuit M. Sagna.

