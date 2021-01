Effondrement entreprise 3MD à Khodoba : Le bilan s’alourdit avec 3 nouveaux décès - adakar.com

Parmi les cinq (5) blessés dans l’effondrement de l’entreprise 3 MD ce mercredi, les trois (3) qui se trouvaient dans un état critique sont décédés ce jeudi. Ils étaient en observation à l’Hôpital El Hadj Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.



Ajoutés au décès enregistré le jour de l’effondrement, ces trois morts portent à quatre le nombre de décès suite à ce drame. Les blessés ont été péniblement extraits des décombres du bâtiment qui s’est effondré et dont les populations ont déploré la vétusté.



Khodoba se trouve sur la route nationale n°2 entre Dakar et Thiès.



Aliou Dione et Mamadou Ndoye tous deux originaires du village de Dagga dans la Commune de Diass y ont perdu la vie.