Corruption- Le Sénégal dans la zone rouge: B. Seck demande à Macky de cesser d'entretenir l'impunité Publié le vendredi 29 janvier 2021

Conférence de presse du nouveau Coordonnateur du Forum Civil, Birahim Seck

Selon les résultats de l’indice de perception de la corruption 2020 de Transparency international, le Sénégal reste dans la zone rouge avec le même score depuis 2016, c’est à dire 45/100. A cet effet, le Forum civil, par la voix de son coordonnateur a tenu à faire des recommandations au Président Macky Sall.



Recommandations…



Ainsi, Birahim Seck s’est d’abord adressé au Président Macky Sall à qui il recommande de “cesser d’entretenir une impunité affirmée et voulue sur les dossiers qui intéressent la gestion des ressources des contribuables, de s’abstenir de mainteneur sous le coude des dossiers qui lui sont transmis par les corps de control, de faire toute la lumière sur les fonds injectés dans la lutte contre l’émigration dite irrégulière. De donner suite aux recommandation du Comité de concertation et de modernisation de la justice. e concrétiser l’adhésion du Sénégal à la FITI (’Initiative pour la transparence dans le secteur de la pêche)“.



Invite au Président Macky…



Mais aussi, il demande au chef de l’Etat d’ “inviter les autorités contractantes à rendre compte des acquisitions effectuées sous le régime dérogatoire du Code des marchés publics institués par le Décret 2020-781 du 18 mars 2020 pour les dépenses relatives à la Covid, de renforcer le contrôle des inspectons internes dans les administrations…” Et pas que.