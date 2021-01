CHAN 2020 : Le onze-type de la phase de groupes - adakar.com

CHAN 2020 : Le onze-type de la phase de groupes Publié le vendredi 29 janvier 2021

CHAN 2020 : Le tirage au sort complet !

Pour cette 6e édition du Championnat d’Afrique des Nations, les différents joueurs se sont illustrés avec leurs équipes. Certains ont confirmé leur rang et d’autres ont manqué l’occasion. La rédaction de votre journal ‹‹ Africa Foot United ›› à suivi chacun des match et voici son onze de la phase de groupe.



Pour ce onze, le premier joueur inscrit est le gardien de but de l’équipe locale du Mali, Djigui Diarra. Le capitaine des Aigles a réalisé une grosse performance lors des trois matchs de groupe. Grâce à ses parades, il a maintenu son équipe en vie surtout lors du premier et troisième match. Il est le seul gardien de la compétition à encaisser qu’un seul but en 3 matchs.



À la défense, on peut retrouver le jeune défenseur, buteur Charles Banga du Cameroun accompagné de Henoc Baka de la RD Congo en libero et stoppeur. Les deux latéraux qui ont séduit notre rédaction sont le Malien Issiaka Samaké et le marocain Hamza El Moussaoui. Tous deux buteurs lors de la phase de groupe.



En milieu de terrain, le jeune sociétaire de USC Kita du Mali Moussa Kyabou s’installe comme dépositaire de jeu. Il est sur toutes les relances et répond défensivement et offensivement. Le deuxième qui a réalisé des matchs aboutis est Amede Obenza Masasi (RD Congo). Il a sauvé son équipe à deux reprises en retrouvant le chemin des filets. Victor Kantabadouno, le jeune milieu du Syli National a aussi convaincu suite à ses grosses activités en milieu de terrain. Notre quatrième choix en milieu de terrain s’est porté sur le Zambien Collins Sikombé. C’est l’homme à tout faire des Chipolopolos lors des trois matchs du groupe.



Deux joueurs ont impressionné à l’attaque. Il s’agit du jeune Guinéen Yakhouba Gnagna Barry et le Marocain Soufiane Rahimi. Le premier (Barry) est l’actuel meilleur buteur de la compétition avec 3 buts. Le deuxième est actuellement le meilleur joueur du tournoi puisqu’il a été désigné deux fois homme du Match et deux buts au compteur.



On peut donc retenir 1-4-4-2 comme système de jeu de ce onze que nous avons concocté. Notons que ces choix restent subjectifs.

