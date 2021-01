Le FMI demande des mesures gouvernementales décisives pour assurer un déploiement rapide et étendu des vaccins contre le COVID-19 - adakar.com

Le FMI demande des mesures gouvernementales décisives pour assurer un déploiement rapide et étendu des vaccins contre le COVID-19 Publié le jeudi 28 janvier 2021 | Xinhua

Selon le Fonds monétaire international (FMI), des mesures gouvernementales décisives sont nécessaires pour assurer un déploiement rapide et étendu des vaccins contre le COVID-19, protéger les ménages les plus vulnérables et les entreprises par ailleurs viables, et favoriser une reprise durable et inclusive.



"La pandémie de COVID-19 s'accélère dans de nombreux pays et l'incertitude est inhabituellement élevée", ont écrit Vitor Gaspar, directeur du Département des finances publiques du FMI, et ses trois collègues dans un blog, après que le FMI a publié sa mise à jour sur le Moniteur des finances publiques la semaine dernière.



"La coopération mondiale pour la production et la distribution à grande échelle de traitements et de vaccins dans tous les pays à faible coût est cruciale", a souligné M. Gaspar. "Plus tôt la pandémie mondiale se terminera, plus les économies pourront revenir à la normale et moins les gens auront besoin de soutien gouvernemental".



Selon la mise à jour du Moniteur des finances publiques, le soutien budgétaire mondial a atteint près de 14 000 milliards de dollars à la fin décembre 2020, en hausse d'environ 2 200 milliards de dollars depuis octobre 2020.



"Le COVID-19 a été une énorme perturbation pour tous les pays du monde. Les recettes fiscales ont considérablement diminué", a déclaré M. Gaspar à Xinhua dans une interview vidéo, qualifiant ce genre d'actions fiscales rapides et fortes d'"absolument nécessaires" pour aider à contenir la pandémie et éviter une crise financière.



Selon le rapport du FMI, conjugué à la contraction économique qui a entraîné une baisse des revenus, ce soutien a également conduit à une augmentation de la dette publique et des déficits. La dette publique moyenne mondiale avoisinait ainsi 98% du produit intérieur brut (PIB) à la fin de 2020, contre un chiffre de 84% projeté avant la pandémie à la même date.



Interrogé sur la question de savoir si les décideurs politiques devraient être préoccupés par la montée en flèche de la dette publique, M. Gaspar a dit à Xinhua qu'il fallait certes toujours se préoccuper de la bonne gestion des risques liés aux finances publiques et garder à l'esprit la viabilité de la dette publique, mais que, à ce stade, "la toute première priorité est de vaincre la pandémie".



"Compte tenu des contraintes budgétaires de plus en plus strictes, la plupart des pays devront faire plus avec moins", a-t-il poursuivi. "Cela signifie se concentrer sur les plus durement touchés et les plus vulnérables, en particulier les pauvres, les femmes et les travailleurs informels, et les entreprises qui sont susceptibles de rester viables après la crise ou qui sont d'importance systémique pour l'économie".



M. Gaspar a enfin exhorté les décideurs politiques à trouver un "équilibre" entre fournir plus de soutien à court terme pour assurer une reprise solide et maintenir la dette à un niveau gérable à long terme.