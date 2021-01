Le chef de l’ONU réitère son appel à un accès équitable aux vaccins contre le COVID-19 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News International Article International Le chef de l’ONU réitère son appel à un accès équitable aux vaccins contre le COVID-19 Publié le jeudi 28 janvier 2021 | Xinhua

© AFP par MADOKA IKEGAMI

Ouverture du Forum de coopération entre l’Afrique et la Chine

Le Forum sur la Coopération sino-africaine (FCSA), s`est ouvert ce 03 septembre 2018, à Pékin, en présence du président chinois et de la plupart des chefs d`Etat africains. Photo: António Guterres, Secrétaire général de l`ONU Tweet

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a réitéré mercredi son appel à un accès équitable aux vaccins contre le COVID-19.



"Je souhaite utiliser cette plateforme d'importance vitale pour appeler à nouveau tous les pays, toutes les économies et tous les fabricants à travailler avec et par l'intermédiaire du mécanisme COVAX pour réaliser les engagements d'accès équitable, en particulier dans les populations les plus vulnérables", a déclaré le secrétaire général de l'ONU dans un message vidéo enregistré à l'avance pour le webinaire de haut niveau sur la stratégie africaine de financement et de déploiement des vaccins contre le COVID-19.



"Nous devons nous assurer que les vaccins soient perçus comme un bien public mondial - des vaccins du peuple - accessibles et abordables pour tous", a-t-il dit. "Nous devons travailler ensemble pour accorder la priorité aux personnes les plus exposées au risque dans tous les pays et combler les écarts de financement", a-t-il souligné.



Le chef de l'ONU a salué les efforts menés par l'Union africaine par le biais de la Mission africaine d'acquisition du vaccin contre le COVID-19 en vue de se procurer 270 millions de doses de vaccin supplémentaires pour les pays africains, en complément de la coopération avec COVAX.



"Nous saluons l'initiative de la Banque africaine d'import-export pour accorder des financements aux pays afin d'accéder à ces nouveaux vaccins, ainsi que les efforts récents de la CEDEAO (Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest) pour répondre à l'ambition d'atteindre au moins 60% de la population aussi vite que possible", a-t-il dit.



"L'équité du vaccin est dans l'intérêt de chaque pays. C'est aussi le moyen le plus rapide de relancer l'économie mondiale et de débuter une reprise durable", a indiqué le secrétaire général.



Il a déploré que les inégalités dans l'accès et l'utilisation du vaccin contre le COVID-19 soient croissantes.



"Nous ne pouvons pas avoir un monde divisé entre ceux qui ont le vaccin et ceux qui ne l'ont pas", a souligné M. Guterres.



"Nous savons tous que les vaccins contre le COVID-19 apportent une source d'espoir de grande importance, cependant nous ne devons pas négliger les interventions et services existants", a-t-il réaffirmé.



"Nous devons continuer de renforcer nos systèmes et services de santé essentiels et nos programmes d'immunisation de routine", a conlcu le chef de l'ONU.