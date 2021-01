Le Secrétaire général nomme M. Khassim Diagne, du Sénégal, au poste de Représentant spécial adjoint pour la protection et les opérations au sein de la MONUSCO - adakar.com

Le Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres, a annoncé aujourd’hui la nomination du Sénégalais Khassim Diagne au poste de Représentant spécial adjoint pour la protection et les opérations au sein de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO).



M. Diagne succède à David Gressly, des États-Unis, à qui le Secrétaire général exprime sa profonde reconnaissance pour un service dévoué à la MONUSCO.



M. Diagne arrive à ce poste avec plus de 25 années d’expérience dans la protection des réfugiés, les affaires politiques, la gestion et le contrôle. Il était, depuis 2017, Directeur de l’Unité politique, maintien de la paix, humanitaire et droits de l’homme au Cabinet du Secrétaire général de l’ONU, après avoir été Représentant régional du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) aux États-Unis et dans les Caraïbes.



Il a occupé d’autres postes au sein du HCR – Représentant au Libéria et au Cameroun, Représentant adjoint au Pakistan et des postes clefs en Côte d’Ivoire, au Rwanda, au Kenya et en Somalie, ainsi que des postes de haute direction et de direction au siège du HCR à Genève, en tant que Chef du Service de gouvernance et de partenariat et Secrétaire du Comité exécutif pendant les préparatifs du soixantième anniversaire de la Convention de 1951 sur les réfugiés.



M. Diagne a également été chargé des affaires politiques au Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour la région des Grands Lacs et membre de l’équipe conjointe ONU-UA qui a organisé, en 2004, la première Conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs.



Il est titulaire d’un master de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal) et d’un master en relations internationales de la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Tufts University (États-Unis).