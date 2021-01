Mines /Fin du Sim Sénégal Virtuel, les participants se donnent rendez-vous en juin 2021 à Dakar - adakar.com

Mines /Fin du Sim Sénégal Virtuel, les participants se donnent rendez-vous en juin 2021 à Dakar Publié le jeudi 28 janvier 2021 | agenceecofin.com

© Autre presse par DR

Site minier dans la région de Kedougou

Le gouvernement sénégalais travaille depuis des années pour tirer plus de revenus de son secteur minier et en faire un véritable levier de développement. S’il avance sur plusieurs volets notamment celui de la diversification, il doit encore relever de nombreux défis pour atteindre son but.



Le SIM Sénégal virtuel 2021, commencé mardi, a pris fin ce mercredi 27 janvier 2021. Rendez-vous est pris pour juin 2021 pour le sommet physique qui sera à sa sixième édition. Au cours de cette seconde journée qui a donné lieu comme la première à des exposés et débats, de nouveaux sujets en rapport avec le secteur minier sénégalais ont été abordés.



Si la première session de la journée portait sur l’innovation technologique pour la résilience des compagnies minières, les panélistes ont discuté de l’avenir du secteur minier sénégalais lors de la dernière session. Entre autres interventions, on retiendra celle du Dr Moussa Sylla, expert minier et président de Geomin Sénégal, qui a notamment parlé des belles perspectives qu’offre le gaz naturel pour la transformation des ressources minérales du Sénégal.



Si le Sénégal veut accroitre la valeur ajoutée des minéraux qu’elle tire de son sous-sol, la disponibilité d’une électricité moins coûteuse sera essentielle. Avec la récente découverte d’importantes sources de gaz naturel dans le pays, la solution est toute trouvée si cette ressource énergétique est bien exploitée.



Par ailleurs, les panélistes ont également abordé la question de la licence sociale d’opérer et son importance dans le développement du secteur. Les compagnies minières doivent œuvrer pour prendre en compte les relations avec les communautés locales et faire en sorte qu’elles profitent directement des bénéfices générés par l’exploitation des ressources minières.



Si le Sénégal dispose d’un sous-sol assez riche hébergeant d’immenses ressources minérales, son secteur minier, malgré sa vétusté, ne contribue encore que faiblement à l’économie. Le pays a cependant franchi un cap ces dernières années en diversifiant les produits qu’il exporte. Pour l’avenir, il faudra que l’Etat continue sur cette voie et intègre le volet transformation pour tous les produits que le Sénégal exporte, en l’occurrence l’or, le zircon, les phosphates et produits dérivés des phosphates.







Louis-Nino Kansoun,

depuis le SIM Virtuel