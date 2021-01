Covid-19 au Sénégal : Deux soeurs et un frère d’une même famille décèdent après avoir assisté à un mariage - adakar.com

Publié le jeudi 28 janvier 2021

© aDakar.com par DR

Cas de décès liés à la Covid-19

Au Sénégal, la COVID-19 continue de faire des ravages. A Dakar, 3 personnes de même père et de même mère ont été emportés par le coronavirus. Les défunts âgés de 60 ans et plus ont contracté la maladie après avoir assisté à un mariage.



Les deux sœurs et frère morts du coronavirus étaient âgés entre 60, 61 et 63 ans, a révélé un membre de la famille, renseignent nos confrères de la Rfm. Tous sont décédés à Dakar au cours de ce mois de janvier. Le premier est parti le 13, le deuxième 5 jours plus tard et le troisième ce mardi, précise la source.



Les défunts ont contracté le virus après avoir assisté à un mariage. Malgré les interdictions des réunions privées, baptêmes, manifestations religieuses, réceptions et autres manifestations se tiennent sans gêne.



La barre des 600 morts atteints

Le Sénégal a dépassé ce mercredi la barre des 600 décès liés à la COVID-19 avec neuf décès enregistrés ces dernières 24 heures par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Selon le bilan quotidien du ministère, ces neuf décès portent à 601 le total provisoire de morts depuis l’apparition de la pandémie au Sénégal le 02 mars 2020.



Le ministère a également fait état de 280 nouvelles contaminations au coronavirus issues de 1.698 tests virologiques, avec un taux de positivité de 16,49%, portant le nombre cumulé à 25.407 cas confirmés.



Concernant le nombre de guérisons, un total de 21.125 patients se sont rétablis depuis le 2 mars dernier, dont 255 au cours des dernières 24 heures.



Etat de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et de Thiès



Le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, a fait publier mardi en début de soirée un arrêté pour confirmer le couvre-feu de 21h à 5h dans les régions de Dakar et de Thiès jusqu’au 20 février.



Selon M. Diome, le président Macky Sall a signé le 22 janvier un nouveau décret proclamant, pour une durée d’un mois supplémentaire, l’état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et de Thiès.



Les manifestations et rassemblements sur la voie publique, les réunions publiques, les réunions privées, les rassemblements dans les hôtels, dancings, bars et cafés, entre autres, sont interdits.