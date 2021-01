État de catastrophe sanitaire: Le couvre-feu et les mesures restrictives pour encore un mois - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé État de catastrophe sanitaire: Le couvre-feu et les mesures restrictives pour encore un mois Publié le mercredi 27 janvier 2021 | Enquête Plus

© aDakar.com par SB

Le centre-ville de Dakar totalement bouclé par la police

Dakar, le 25 juillet 2017 - Un important dispositif sécuritaire a été mis en place par la Police nationale dans le centre-ville de Dakar pour empêcher la tenu de la marche que l`ancien président de la République avait appelé à tenir. Tweet

Un mois de plus à vivre avec le couvre-feu. Avec la fin des dispositions du décret 72-336 annoncée par le ministre de l’Intérieur, il y a une semaine, une information sur sa levée a circulé dans la journée d’hier. Mais Antoine Félix Diome a publié un communiqué par lequel il a rappelé l’interdiction de la circulation des personnes et des biens de 21 h à 5 h du matin, dans les régions de Dakar et de Thiès.



En plein régime de catastrophe sanitaire décrété dans les deux régions les plus touchées par la pandémie par le président de la République depuis le 22 janvier dernier, les Dakarois et les Thiessois devront supporter la situation jusqu’au 20 février 2021. Cette mesure entre dans le cadre de la loi n°69-29 du 29 avril 1969, relative à l'état d'urgence, à l'état de siège et à la gestion des catastrophes naturelles ou sanitaires. Il est toujours interdit les rassemblements, sur la même période. Ils concernent les manifestations et rassemblements sur la voie publique, ‘’toutes réunions publiques, réunions privées telles que les baptêmes, mariages, réceptions et manifestations religieuses’’, etc.



Malgré les difficultés économiques auxquelles font face beaucoup d’entreprises des services, le ministère de l’Intérieur suspend encore les rassemblements ‘’dans les lieux publics recevant du public, notamment les hôtels, salles de spectacles, dancings, bars, cafés, salon de thé, marchés hebdomadaires, terrains et salles dédiées au sport’’. Le port du masque reste obligatoire sur la voie publique, dans l’Administration, les lieux de commerce et les moyens de transport dès qu’ils concernent plus d’une personne.