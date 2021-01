Kaolack: 7 tonnes de chanvre indien d’une valeur de plus d’1 milliard FCFA saisies en 2020 - adakar.com

News Société Article Société Kaolack: 7 tonnes de chanvre indien d’une valeur de plus d’1 milliard FCFA saisies en 2020 Publié le mercredi 27 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

La brigade régionale des douanes de la zone centre a déclaré, mardi, avoir saisi 7 tonnes de chanvre indien d’une valeur de plus d’un milliard de francs CFA et interpellé 32 personnes, au cours de l’année 2020.



La subdivision des douanes de Kaolack était face à la presse pour faire le bilan annuel des affaires contentieuses et des saisies relatives au trafic de drogues et de médicaments.



Ce point de presse, a expliqué le chef de la subdivision des douanes de Kaolack, le Colonel Mame Assane Cissé, ’’est une occasion pour nous de marquer la journée internationale dédiée à la Douane’’.



’’S’agissant particulièrement de la criminalité transnationale organisée, près de 7 tonnes de chanvre indien ont été saisies et 32 personnes ont été arrêtées et mises entre les mains des autorités judiciaires’’, a fait savoir le colonel Mame Assane Cissé, rappelant que la valeur marchande de ces produits prohibés est de plus d’un milliard 342 millions de francs.



’’Les affaires contentieuses s’élèvent à 1.772. Et, elles ont permis de récupérer plus de 750 millions de francs CFA sous forme d’amendes’’, a-t-il ajouté.





