Fatick: 2,3 tonnes de chanvre indien saisies en 2020 (Douanes) Publié le mercredi 27 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

La subdivision des douanes de Fatick a, dans le cadre de sa mission de surveillance et de lutte contre la contrebande, saisi 2,3 tonnes de chanvre indien en 2020, a indiqué mardi, la cheffe de ladite subdivision, le lieutenant-colonel Ndèye Fatou Ndiaye.



"Au cours de l’année 2020 nous avons saisi 2,3 tonnes de chanvre indien d’une valeur estimée à 185 millions de francs CFA", a confié à l’APS le lieutenant-colonel Ndiaye à l’occasion de la commémoration de la Journée internationale de la douane.



Elle a fait savoir que "cette importante saisie a été possible grâce à la mise en place d’un bon dispositif de surveillance au niveau des différentes zones stratégiques de la région".



Outre le chanvre indien, la subdivision des douanes de Fatick, a-t-elle indiqué, a enregistré également en 2020 "d’importantes saisies de médicaments importés en contrebande, communément appelés faux médicaments".



"La valeur de cette importante quantité de médicaments importés en contrebande est évaluée à 44 millions 647 mille francs CFA", a-t-elle ajouté.



La cheffe de la subdivision des douanes de Fatick a signalé que pour l’essentiel ces médicaments importés en contrebande entrent à Fatick par la Gambie et d’autres zones.



"Au niveau de la région de Fatick, notamment dans les Iles du Saloum, cette contrebande arrive à travers des pirogues le plus souvent", a-t-elle précisé.



Elle a félicité les agents des différentes brigades de la subdivision des douanes de Fatick, avant d’inviter les populations, particulièrement les jeunes à éviter la consommation de ces produits prohibés.



La cheffe de la subdivision s’est également félicitée de "l’importance et le respect" que les populations de Fatick accordent au service de la douane.



Le thème de l’édition 2021 est : "Résilience, relance, renouveau : la Douane au service d’une chaine logistique durable".

AB/ASB/OID