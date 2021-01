Sénégal: atteint d’une maladie rare, un étudiant va être opéré en France - adakar.com

Santé
Sénégal: atteint d'une maladie rare, un étudiant va être opéré en France
Publié le mercredi 27 janvier 2021 | RFI

© AFP par Seyllou

L`entrée de l`hôpital universitaire de Fann à Dakar où les deux premiers patients touchés par le coronavirus au Sénégal ont été admis.

Au Sénégal, une affaire a suscité un élan de solidarité nationale et au sein de la diaspora. Sadio Ousmane Diedhiou, étudiant en médecine atteint d’une maladie rare, une aplasie médullaire, est arrivé en France ce 26 janvier. Son traitement au CHU de Bordeaux sera pris en charge grâce à une collecte lancée par ses proches et la participation de l’État sénégalais. Selon son comité de soutien, quelque 273 millions de francs CFA, soit environ 415 000 euros, ont été mobilisés pour son évacuation et son hospitalisation.





Avec notre correspondante à Dakar, Charlotte Idrac



Tout a commencé par du porte-à-porte. Pape Mor Lô, ami d’enfance de Sadio Ousmane Diedhiou, alias « SOD », ne s’attendait pas à un tel mouvement de solidarité. « Personnellement, lorsque je lui ai demandé "quel est le montant qui va te soigner ?", j’ai passé une nuit sans dormir, se souvient-il. Nous avons mobilisé au niveau de notre quartier, sillonné les marchés ».