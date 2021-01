ECO/Zlecaf : la CEDEAO annonce de nouvelles résolutions - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie ECO/Zlecaf : la CEDEAO annonce de nouvelles résolutions Publié le mercredi 27 janvier 2021 | Agence d'Information d'Afrique Centrale

© Autre presse par DR

Monnaie unique Cedeao Une nouvelle feuille de route à soumettre en février 2018

Tweet

De nouvelles décisions ont été prises concernant l’adoption d’une monnaie unique et la participation de l’Organisation à la Zlecaf, le 23 janvier, lors de la 58e session ordinaire de la conférence des chefs d’Etat et de gouvernement.



Après une année 2020 secouée par la covid-19 qui a fortement perturbé l’activité économique de la région, les dirigeants de la CEDEAO ont pris des décisions sur de nombreux sujets d’actualité sous-régionale et continentale, à l’issue de la rencontre tenue par visioconférence.



Le premier sujet d’envergure concerne le projet de monnaie unique, l’ECO, qui a fait couler beaucoup d’encre ces dernières années. Selon le communiqué de la CEDEAO, l’échéance pour ce projet déjà plusieurs fois reporté sera à nouveau repoussée notamment suite aux impacts de la pandémie de coronavirus sur les performances macroéconomiques des pays ouest-africains.