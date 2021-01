Réaction de Toussaint Manga, Secrétaire général de l’Ujtl : «Le Pds n’a pas de comptes à rendre à Noo lank» - adakar.com

Réaction de Toussaint Manga, Secrétaire général de l'Ujtl : «Le Pds n'a pas de comptes à rendre à Noo lank» Publié le mercredi 27 janvier 2021

Toussaint Manga Sg de l'ujtl

Toussaint Manga Sg de l’ujtl

«Le Pds n’a pas de comptes à rendre au collectif Noo lank. Nos décisions politiques ne seront téléguidées par aucune organisation. Nous ne pouvons pas être de connivence avec Macky Sall et voter contre cette loi.» C’est la réplique de Tous­saint Manga audit collectif qui critiquait la posture «trouble» du parti libéral dans le vote du projet de loi sur l’Etat d’urgence et l’Etat de siège. Le député libéral répond ainsi au collectif citoyen qui, dans un communiqué, accuse le parti de Abdoulaye Wade d’avoir bloqué la procédure de saisine du Conseil constitutionnel par l’opposition parlementaire après l’adoption du projet de loi sur l’Etat d’urgence et l’Etat de siège. Le Secrétaire général de l’Union des jeunesses travaillistes et libérales (Ujtl) ajoute donc à l’endroit des responsables de Noo lank : «Ce n’est pas à eux de déterminer nos positions politiques.»