ACCUSATION – Echec de la saisine du Conseil constitutionnel par l'opposition : Noo lank charge le Pds Publié le mercredi 27 janvier 2021

L’opposition parlementaire a échoué de contester la modification de la loi sur l’Etat d’urgence et l’Etat de siège devant le Conseil constitutionnel. Noo lank «condamne le blocage de cette initiative par le Pds».



Le collectif Noo lank déplore l’échec de l’initiative de saisine du Conseil constitutionnel par l’opposition parlementaire pour contester la modification de la loi sur l’Etat d’urgence et l’Etat de siège. La plateforme citoyenne désigne le Parti démocratique sénégalais comme le responsable de l’absence de cette requête auprès des 7 «Sages». «Noo lank condamne le blocage de cette initiative par le Pds, jetant ainsi le trouble sur sa posture que les Sénégalais doivent interroger dans le contexte actuel de dragage des Libéraux vers Macky Sall. Noo lank reste attentif à ces mouvements d’ombres et dénoncera toutes les postures qui trompent les populations sous le prétexte de la pandémie et de la proximité idéologique», déclare, dans un communiqué, la coordination de ce collectif né en fin 2019 pour contester la hausse du prix de l’électricité. Noo lank invite les forces citoyennes, patriotiques et toute la gauche à «ne pas se laisser surprendre et encercler par toutes manœuvres tendant à paralyser les forces de résistance au projet de «rwandisation» de la démocratie sénégalaise par l’accaparement des 3 pouvoirs par le Président Macky Sall, l’intimidation de la Société civile et le musellement de toutes les voix discordantes». Dans ce sillage, l’organisation considère que l’arrestation de Boubacar Sèye est un «acte qui s’inscrit dans cette stratégie du pouvoir qui voudrait en faire un exemple pour tous les acteurs de la Société civile, les activistes, les chercheurs engagés et les leaders politiques». A ce sujet, la réponse de l’Union européenne (Ue), interpellée par Noo lank, «a manqué de clarté et de caractère résolutoire à la question posée par Boubacar Sèye et reprise par toutes les organisations de la Société civile», selon ces activistes.

Pour le collectif, ce «clair-obscur» de la représentante de l’Ue est une «fuite de responsabilité inacceptable». Noo lank d’ajouter : «Sa déclaration contribue à encourager l’opacité du gouvernement que dénonce précisément le président d’Horizon sans frontières. Cette connivence coupable est historiquement la cause et le lit de l’inefficacité de l’aide publique au développement qui est utilisée en grande partie pour enrichir des gouvernants et justifier la signature de contrats léonins sur les ressources naturelles du pays dans les domaines de la pêche, des mines, des hydrocarbures et des infrastructures.» C’est pourquoi, soutient le communiqué, «l’affaire Boubacar Sèye est le symbole d’une mal gouvernance économique et d’un régime liberticide dépassé.»