Le volume commercial entre l'Inde et le Sénégal s'élève à environ 533,1 milliards de francs Cfa (Ambassadeur)
Publié le mardi 26 janvier 2021

Les échanges commerciaux entre l’Inde et le Sénégal ont atteint une moyenne de 1 milliard de dollars US (environ 533,1 milliards de francs CFA) ‘’durant ces dernières années’’, a indiqué l’ambassadeur de ce pays d’Asie à Dakar, Godavarthi Venkata Srinivas, dans une interview publiée mardi par le quotidien sénégalais Le Soleil.



‘’Le volume du commerce bilatéral entre l’Inde et le Sénégal s’est élevé à environ 1 milliard de dollars US (…) durant ces dernières années’’, a-t-il dit.



‘’Le commerce bilatéral a atteint près de 1,3 milliard de dollars en 2018-2019. Entre avril 2019 et mars 2020, le commerce s’élevait à 950 millions de dollars’’, a détaillé le diplomate indien.



Selon Godavarthi Venkata Srinivas, d’avril à septembre 2020, le commerce bilatéral était de 500 millions de dollars.



Les produits chimiques inorganiques, le fer usagé, les fruits et les noix comestibles sont, selon lui, les principales marchandises que son pays importe du Sénégal, lequel fait appel à ce pays asiatique pour ses importations de riz, de coton, de vêtements et de machines.

