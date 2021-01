Les aimants de l’iPhone 12 peuvent désactiver un pacemaker - adakar.com

Les aimants de l'iPhone 12 peuvent désactiver un pacemaker Publié le mardi 26 janvier 2021

Selon une étude médicale, les puissants aimants qu’Apple a intégrés à son tout dernier smartphone bloqueraient le fonctionnement de certains dispositifs de stimulation cardiaque.



Les aimants qu’embarque l’iPhone 12, ainsi que ses antennes communication, sont susceptibles de « gêner le bon fonctionnement des appareils médicaux », a reconnu Apple dans un communiqué publié le 24 janvier.



Un avertissement important pour les porteurs de pacemakers qui gardent leur smartphone dans la poche intérieure de leur veste ou de leur manteau, qu’Apple concède trois semaines après la parution, le 4 janvier, d’une étude menée par trois cardiologues américains. Ceux-ci ont, en effet, constaté que le dernier modèle d’iPhone, commercialisé en octobre dernier, peut désactiver temporairement un défibrillateur automatique implantable (ICD) tant qu’il reste collé à la poitrine de son usager, même à travers une poche en tissu.



Menée sur un pacemaker Medtronic, l’étude américaine souligne la responsabilité probable d’une fonctionnalité exclusive aux iPhone de dernière génération : ceux-ci sont équipés de puissants aimants disposés en cercle, dont le but est d’aligner parfaitement les iPhone 12 avec les nouveaux chargeurs sans fil Magsafe.



« Toutes les familles de stimulateurs cardiaques sont sensibles au magnétisme : ils disposent d’un interrupteur conçu pour être déclenché par un aimant », rappelle le cardiologue rythmologue Vincent Algalarrondo, interrogé par Le Monde. Même si ce dernier relativise les conséquences de ce type d’incident. « Il faudrait que l’arythmie se déclenche juste au moment où le stimulateur est désactivé par le mobile, une conjonction de problèmes qui s’avérera probablement rare. Il n’empêche, c’est un peu comme un parachute qui ne marcherait pas tout le temps ».



« Insister sur le message »

Si Apple reconnaît que l’iPhone 12 contient « davantage d’aimants que les modèles d’iPhone précédents », son smartphone de dernière génération n’est pas pour autant, selon le constructeur, « censé présenter un plus grand risque d’interférences magnétiques » que les modèles plus anciens. A l’inverse, les cardiologues américains rappellent, quant à eux, que « des études récentes ont montré un risque d’interférences électromagnétiques minimal entre un smartphone de génération précédente, dépourvu d’un cercle d’aimants, et un [pacemaker] ».