Le Dg de la Fonction publique salue le travail des commissions administratives paritaires Publié le mardi 26 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

Le directeur général de la Fonction publique, Amadou Matar Cissé, a salué le travail des commissaires et autres parties prenantes, après le bouclage, lundi, des commissions d’avancement de grade au titre de 2020 et des années antérieures, a appris l’APS.



M. Cissé s’exprimait à la fin des travaux de ces commissions d’avancement des fonctionnaires, indique une note d’information du service communication du ministère de la Fonction publique et du Renouveau du service public, transmise lundi soir à l’APS.



Il a rappelé dans ce document que son ministère a organisé les commissions administratives et paritaires siégeant en matière d’avancement des agents de l’Etat à Dakar du 19 octobre 2020 au 25 janvier 2021.



’’Pour les agents fonctionnaires de l’Etat autre que le cadre de l’enseignement les commissions administratives paritaires siégeant en matière d’avancement se sont tenues du 19 octobre 2020 au 9 novembre 2020’’, explique la note d’information.



Selon le document, le travail pour les agents non fonctionnaires a débuté le 9 novembre 2020 et pour le cadre de l’enseignement du 1er décembre 2020 au 25 janvier 2021.



’’Il faut noter que l’avancement d’échelon ou automatique intervient au bout de deux ans pour les hiérarchies B3, D ou E. Pour les hiérarchies B2 à A spécial l’avancement d’échelon est de deux ans jusqu’à la 2e classe premier échelon et de trois ans à partir de la 2e classe 2e échelon’’, lit-on dans la note.



Elle précise que pour l’agent de l’Etat, l’avancement de grade intervient à la 8e année ou la 4e année selon la hiérarchie, après avoir épuisé les quatre échelons de la classe.



’’Pour ce faire, il est appliqué un taux de péréquation de 60% pour le cadre de l’enseignement et de 50% pour les autres suivant le nombre d’inscrits dans le tableau des agents proposés et proposables à l’avancement de grade’’, souligne le document.



