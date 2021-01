Diourbel: 45,3 kilos de chanvre indien saisis et 77 personnes interpellées en 2020 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Diourbel: 45,3 kilos de chanvre indien saisis et 77 personnes interpellées en 2020 Publié le mardi 26 janvier 2021 | Agence de Presse Sénégalaise

© aDakar.com par DF

L’OCRTIS saisit 1, 10 tonne de chanvre indien

Dakar, le 18 Mai 2015 - L’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (OCRTIS) a annoncé lundi la saisie de 1, 10 tonne de chanvre indien. Tweet

La brigade régionale des stupéfiants de Diourbel (centre) a déclaré mardi avoir saisi 45,3 kilos de chanvre indien et interpellé 77 personnes, dont deux femmes et trois mineurs, au cours de l’année 2020.



‘’Les éléments de la BRS de Diourbel ont saisi 45,3 kilos (…) sur 77 personnes dont deux femmes et trois mineurs’’, indique un communiqué reçu à l’APS.



Le chanvre saisi est de ‘’la variété verte’’.



‘’Ce résultat est le fruit des recherches, de la surveillance et des interpellations menées sur l’étendue de la région de Diourbel’’ au cours de l’année, ajoute la même source.

FD/ESF