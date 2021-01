Le cauchemar des démarches au consulat - adakar.com

Le cauchemar des démarches au consulat Publié le mardi 26 janvier 2021 | RFI

Demande de Visa Schengen : le calvaire des Gambiens…de Banjul à Dakar

Renouveler un passeport, obtenir un visa ou un certificat de déménagement : quand on a fait le choix de quitter son pays, les démarches au consulat font partie du quotidien. Or l’expérience est rarement heureuse. On y est confronté bien souvent à l’attente, parfois à l’incompétence, et même, dans certains cas à la corruption, comme le montrent les témoignages recueillis par Aminata Thior.